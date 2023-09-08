На Кубі викрили мережу, яка вербувала місцевих до армії РФ

Армія РФ. Ілюстративне фото: google.com

Кубинська влада заявила, що заарештувала 17 осіб за звинуваченнями у зв’язку з групою торговців людьми, яка нібито заманювала молодих кубинців служити в російській армії під час конфлікту в Україні.

Про це пише Reuters.

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Раніше цього тижня Куба заявила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка, діяла як на кубинській території, так і в Росії.

"У результаті розслідування наразі заарештовано 17 осіб, серед яких внутрішній організатор цих дій", — заявив полковник міністерства внутрішніх справ Куби Сезар Родрігес.

Полковник не назвав імен підозрюваних. Однак за його словами, лідер угруповання покладався на двох людей, які проживали на Кубі, щоб вербувати місцевих жителів до армії РФ.

Водночас прокурор Хосе Луїс Рейес заявив, що причетних до скандалу можуть покарати до 30 років ув'язнення, довічним ув'язненням або смертною карою залежно від тяжкості та типу злочинів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вербували українських біженців у Польщі для диверсій.

Також ми писали, що РФ масово вербує на війну жінок із в'язниць.