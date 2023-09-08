Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Кубе разоблачили сеть, которая вербовала местных в армию РФ arrow

На Кубе разоблачили сеть, которая вербовала местных в армию РФ

8 сентября 2023 13:39
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На Кубе разоблачили сеть, которая вербовала местных в армию РФ
Армия РФ. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям в связи с группой торговцев людьми, которая якобы заманивала молодых кубинцев служить в российской армии во время конфликта в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Что известно о преступной сети в Кубе

Ранее на этой неделе Куба заявила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской территории, так и в России.

"В результате расследования арестованы 17 человек, среди которых внутренний организатор этих действий", — заявил полковник министерства внутренних дел Кубы Сезар Родригес.

Полковник не назвал имена подозреваемых. Однако по его словам, лидер группировки полагался на двух человек, проживавших на Кубе, чтобы те вербовали местных жителей в армию РФ.

В то же время прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастных к скандалу могут приговорить к 30 годам заключения, пожизненному заключению или смертной казни в зависимости от тяжести и типа преступлений.

Напомним, стало известно, что россияне вербовали украинских беженцев в Польше для диверсий.

Также РФ массово вербует на войну женщин из тюрем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз