На Кубе разоблачили сеть, которая вербовала местных в армию РФ

Армия РФ. Иллюстративное фото: google.com

Кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям в связи с группой торговцев людьми, которая якобы заманивала молодых кубинцев служить в российской армии во время конфликта в Украине.

Об этом пишет Reuters.

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Ранее на этой неделе Куба заявила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской территории, так и в России.

"В результате расследования арестованы 17 человек, среди которых внутренний организатор этих действий", — заявил полковник министерства внутренних дел Кубы Сезар Родригес.

Полковник не назвал имена подозреваемых. Однако по его словам, лидер группировки полагался на двух человек, проживавших на Кубе, чтобы те вербовали местных жителей в армию РФ.

В то же время прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастных к скандалу могут приговорить к 30 годам заключения, пожизненному заключению или смертной казни в зависимости от тяжести и типа преступлений.

Напомним, стало известно, что россияне вербовали украинских беженцев в Польше для диверсий.

Также РФ массово вербует на войну женщин из тюрем.