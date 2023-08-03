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РФ масово вербує на війну жінок із в'язниць

3 серпня 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ масово вербує на війну жінок із в'язниць
Жіноча виправна колонія загального режиму. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії почали активно вербувати жінок із виправних колоній для участі у військових діях в Україні. Це з тим, що жінки легше піддаються впливу пропаганди, на відміну від чоловіків.

Про це повідомляє Telegram "Можем объяснить".

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Що відомо про вербування жінок із колоній

Засновниця проєкту "Русь, що сидить" Ольга Романова підтверджує, що багато жінок, які перебувають в ув'язненні, висловили готовність приєднатися до війни. Насамперед набір відбувався на окупованих територіях. Відомо, що з колонії у Сніжному (Донецька область) було завербовано приблизно 50 жінок, а ще 100 було залучено із установ на півдні Росії.

Жінки у в'язницях особливо сприйнятливі до впливу пропаганди, і їхнє прагнення взяти участь у бойових діях навіть перевищує аналогічні настрої серед чоловіків. З іншого джерела стало відомо, що близько 30 жінок із колонії у липецькій Новоуглянці також уклали контракт із Міноборони Росії.

Як стверджує Романова, у Липецьку проходило активне вербування, і багато жінок навіть було звільнено з московських СІЗО для участі у війні. За її даними, більшість із них служать у штурмових підрозділах, маючи позивні на зразок "Вовчиця". Хоча їх розміщують разом із чоловіками, на полі бою вони діють окремо.

Нагадаємо, що в Росії в московському СІЗО "Водник" стався бунт. У СІЗО "Водник" утримуються, зокрема, Володимир Кара-Мурза, а також фігуранти справи "Весни" Валентин Хорошенін та Євген Затєєв.

Також ми повідомляли, що Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна. Його відправили на два місяці до СІЗО.

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