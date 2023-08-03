РФ масово вербує на війну жінок із в'язниць
У Росії почали активно вербувати жінок із виправних колоній для участі у військових діях в Україні. Це з тим, що жінки легше піддаються впливу пропаганди, на відміну від чоловіків.
Про це повідомляє Telegram "Можем объяснить".
Що відомо про вербування жінок із колоній
Засновниця проєкту "Русь, що сидить" Ольга Романова підтверджує, що багато жінок, які перебувають в ув'язненні, висловили готовність приєднатися до війни. Насамперед набір відбувався на окупованих територіях. Відомо, що з колонії у Сніжному (Донецька область) було завербовано приблизно 50 жінок, а ще 100 було залучено із установ на півдні Росії.
Жінки у в'язницях особливо сприйнятливі до впливу пропаганди, і їхнє прагнення взяти участь у бойових діях навіть перевищує аналогічні настрої серед чоловіків. З іншого джерела стало відомо, що близько 30 жінок із колонії у липецькій Новоуглянці також уклали контракт із Міноборони Росії.
Як стверджує Романова, у Липецьку проходило активне вербування, і багато жінок навіть було звільнено з московських СІЗО для участі у війні. За її даними, більшість із них служать у штурмових підрозділах, маючи позивні на зразок "Вовчиця". Хоча їх розміщують разом із чоловіками, на полі бою вони діють окремо.
Нагадаємо, що в Росії в московському СІЗО "Водник" стався бунт. У СІЗО "Водник" утримуються, зокрема, Володимир Кара-Мурза, а також фігуранти справи "Весни" Валентин Хорошенін та Євген Затєєв.
Також ми повідомляли, що Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна. Його відправили на два місяці до СІЗО.