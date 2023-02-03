Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів

ЗСУ завдають удару

Минулої доби, 2 лютого, Збройні сили України відправили на концерт до Кобзона 840 російських окупантів. Усього за час війни було ліквідовано 129 870 росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати окупантів

особового складу — близько 129870 (+840) осіб ліквідовано;

танків — 3215 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 6388 (+6) одиниць;

артилерійських систем — 2215 (+3) одиниць;

РСЗВ — 460 (+2) одиниць;

засоби ППО — 222 (+0) одиниць;,

літаків — 294 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 284 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1952 (+1),

крилаті ракети — 796 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5068 (+4) одиниць;

спеціальна техніка — 202 (+2).

Нагадаємо, що, за інформацією українського Генерального штабу Збройних сил, на початок лютого орієнтовні втрати російських військ в Україні лише вбитим становлять близько 129 тисяч осіб.

Відповідно, кількість поранених, згідно з традиційними методиками підрахунку, має перевищувати кількість ліквідованих окупантів приблизно втричі.