Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів

ЗСУ відправили до Кобзона 840 окупантів: останні дані Генштабу про втрати росіян
Минулої доби, 2 лютого, Збройні сили України відправили на концерт до Кобзона 840 російських окупантів. Усього за час війни було ліквідовано 129 870 росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
-
Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла
-
"Наша рішучість не послабиться": президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС
-
"Танкова коаліція сформована": Кулеба про винищувачі та зброю для України
-
Під Маріуполем окупанти обшукують навіть телефони першокласників
-
Компанія для Мессі та Мбаппе: "ПСЖ" запропонує контракт головній зірці "Ліверпуля"
-
Кулеба розповів, чи впливають корупційні скандали на західну допомогу Україні
-
Пенсії в Україні: ПФУ розповів про деталі фінансування у лютому
-
Одній із фігуранток справи про розкрадання коштів в Укртатнафті оголосили підозру: жінка ховалася на Закарпатті
-
На Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива
-
У рф спали темпи вербування в'язнів у ПВК "Вагнер", — розвідка Британії
Втрати окупантів
- особового складу — близько 129870 (+840) осіб ліквідовано;
- танків — 3215 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 6388 (+6) одиниць;
- артилерійських систем — 2215 (+3) одиниць;
- РСЗВ — 460 (+2) одиниць;
- засоби ППО — 222 (+0) одиниць;,
- літаків — 294 (+1) одиниць;
- гелікоптерів — 284 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1952 (+1),
- крилаті ракети — 796 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5068 (+4) одиниць;
- спеціальна техніка — 202 (+2).
Нагадаємо, що, за інформацією українського Генерального штабу Збройних сил, на початок лютого орієнтовні втрати російських військ в Україні лише вбитим становлять близько 129 тисяч осіб.
Відповідно, кількість поранених, згідно з традиційними методиками підрахунку, має перевищувати кількість ліквідованих окупантів приблизно втричі.