На Луганщині окупанти почали вербувати до своєї армії засуджених
У низці виправних закладів Луганської області окупанти почали вербувати засуджених до окупаційної армії. А для мирних мешканців росіяни не відкривають навіть найнеобхідніші окупаційні "адміністрації".
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Луганська обласна військова адміністрація.
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Вербування у колоніях
За інформацією офіційної влади регіону, російські окупанти почали набирати людей до своїх військ у колоніях, розташований на території Луганської області.
Процес вербування розпочався у виправних закладах в Алчевську, Брянці, Перевальську, Сорокиному, Суходольську та Хрустальному.
Завербованих українських засуджених відразу ж відправляють на фронт.
Без органів "влади" у нещодавно захоплених містах
Разом з тим, зазначають у Луганській ОВА, окупанти не поспішають відкривати у захоплених під час повномасштабної війни містах регіону свої адміністративні структури.
Так, з питань отримання повторного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану або будь-якого іншого документа, реєстрацію якого здійснювали органами РАГС, мешканці Лисичанська та Рубіжного змушені звертатися до Луганська, а жителі Попасної — до Первомайська.
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що у Борівському та Сиротиному Луганської області понад чотириста домоволодінь уже виявилися підтоплені ґрунтовими водами. Місцеві жителі повідомили про надзвичайну ситуацію ще в лютому, але влада не вжила необхідних заходів. Екосистема навколо населених пунктів значно постраждала внаслідок війни, що спричинило руйнування гектарів лісів.
Фото з російських ЗМІ