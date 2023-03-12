На Луганщині через екологічну катастрофу ґрунтові води топлять сотні будинків, — ОВА
У Борівському та Сиротиному Луганської області понад чотириста домоволодінь уже виявилися підтоплені ґрунтовими водами. Місцеві жителі повідомили про надзвичайну ситуацію ще в лютому, але влада не вжила необхідних заходів. Екосистема навколо населених пунктів значно постраждала внаслідок війни, що спричинило руйнування гектарів лісів.
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
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Підтоплення будинків
У повідомленні йдеться, що рівень води в річках і озерах став вищим за звичайний, викликавши великомасштабні повені. Люди були змушені самостійно захищати свої будинки від руйнування, поки влада не виявила зацікавленість у проблемі лише в середині березня.
Однак окупанти пообіцяли взяти на себе відповідальність і спробувати допомогти. Поки що невідомо, яким буде термін реагування на цю ситуацію.
Слід зазначити, що ця ситуація є наслідком серйозних екологічних змін, що відбуваються на території через війну. Влада повинна приймати більш відповідальний підхід до збереження екосистеми, щоб запобігти подібним катастрофам у майбутньому.
Нагадаємо, що ситуація на фронті в Луганській області залишається напруженою. На Кремінському та Білогірському напрямках ворог активно наступає, використовуючи до 10-12 одиниць важкої техніки одночасно. Це створює серйозні проблеми для українських сил, але на Сватівському напрямі ситуація стабільніша, оскільки ворожі наступи тут менш масовані.