В Луганской области оккупанты начали вербовать в свою армию осужденных

Россияне ищут желающих повоевать в оккупационной армии на территории колоний Луганской области

В ряде исправительных учреждений Луганской области оккупанты начали вербовать осужденных в оккупационную армию. А для мирных жителей россияне не открывают даже самые необходимые оккупационные администрации.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале Луганская областная военная администрация.

Вербовка в колониях

По информации официальных властей региона, российские оккупанты начали набирать людей в свои войска в колониях, расположенный на территории Луганской области.

Процесс вербовки начался в исправительных учреждениях в Алчевске, Брянке, Перевальске, Сорокино, Суходольске и Хрустальном.

Завербованные украинские осужденные сразу же отправляются на фронт.

Без органов "власти" в недавно захваченных городах

Вместе с тем, отмечают в Луганской ОВА, оккупанты не спешат открывать в захваченных во время полномасштабной войны городах региона свои административные структуры.

Так, по получению повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или любого другого документа, регистрацию которого осуществляли органами ЗАГС, жители Лисичанска и Рубежного вынуждены обращаться в Луганск, а жители Попасной – в Первомайск.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Боровском и Сиротино Луганской области более четырехсот домовладений уже оказались подтоплены грунтовыми водами. Местные жители сообщили о чрезвычайной ситуации еще в феврале, но власти не приняли необходимые меры. Экосистема вокруг населенных пунктов значительно пострадала в результате войны, что повлекло за собой разрушение гектаров лесов.

Фото из российских СМИ