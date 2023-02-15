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На Луганщині окупанти розгорнули військовий шпиталь на території місцевої лікарні

15 лютого 2023 19:21
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
На Луганщині окупанти розгорнули військовий шпиталь на території місцевої лікарні
Загарбники лікують важкопоранених військовослужбовців
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські окупанти продовжують зазнавати шалених втрат на війні в Україні. У зв'язку з цим загарбники облаштовують військові шпиталі у місцевих лікарнях для цивільних.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

"У Старобільську Луганської області на території хірургічного корпусу місцевої лікарні окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", — повідомили в Генштабі.

Крім того, ворог вдається до нових злочинів у Новій Каховці Херсонської області. Загарбники обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій.

Нагадаємо, раніше у Луганській області окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь. Згодом туди привезли близько 120 загарбників.

Крім того, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

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