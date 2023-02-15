В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы

Захватчики лечат тяжелораненых военнослужащих

Российские оккупанты продолжают нести безумные потери на войне в Украине. В связи с этим захватчики обустраивают военные госпитали в местных больницах для гражданских.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", — сообщили в Генштабе.

Кроме того, враг прибегает к новым преступлениям в Новой Каховке Херсонской области. Захватчики обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.

Напомним, ранее в Луганской области оккупанты обустроили районную больницу под военный госпиталь. Впоследствии туда привезли около 120 захватчиков.

Кроме того, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.