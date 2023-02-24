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​​​​​​​На Луганщині окупанти відключають інтернет: Генштаб пояснив логіку дії росіян

24 лютого 2023 08:00
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Загарбники ведуть боротьбу з патріотами, які залишилися в окупації
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

В деяких районах окупованої Луганської області російські загарбники почали відключати інтернет. Так вони намагаються перешкодити поширенню інформації.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Відключення інтернету

У деяких районах Луганської області, яка майже повністю окупована російськими військами, почали відключати інтернет.

Як стало відомо, окупаційна "адміністрація" планує відключити інтернет на усій підконтрольній їй території Луганщини.

Яку мету переслідують окупанти

Українська розвідка дізналася, що на такий крок російські загарбники пішли, аби перешкодити поширенню інформації про дії окупаційних військ на території регіону.

Крім того, таким чином росіяни намагаються боротися із патріотично налаштованими луганцями, які з тих чи інших причин залишилися в Луганській області.

Нагадаємо, що окупаційна "адміністрація" в Луганській області перетворює звичайні медичні заклади на військові шпиталі. Вони закриті для цивільних. У місцевих лікарнях обслуговують лише окупантів. 

Згідно з інформацією місцевих та Луганської ОВА, працівників бюджетних установ змушують здавати кров для солдатів рф.

Фото з відкритих джерел

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