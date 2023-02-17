У Луганській області працівників бюджетних установ змушують здавати кров для окупантів

У місцевих лікарнях обслуговують лише рашистів

На Луганщині майже всі лікарні в окупації обслуговують лише солдатів рф. Рашисти змушують бюджетників здавати кров.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупаційна адміністрація на ТОТ Луганщини перетворює звичайні медичні заклади на військові шпиталі. Вони закриті для цивільних. У місцевих лікарнях обслуговують лише окупантів.

Згідно з інформацією місцевих та Луганської ОВА, працівників бюджетних установ змушують здавати кров для солдатів рф.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх у котельнях. Книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек.

Також ми писали, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної сфери отримати документи рф.

Додамо, росіяни створили на лівобережжі Херсонської області свою незаконну "цивільну адміністрацію", але охочих працювати у ній немає. Тож колаборанти імітують повноцінну діяльність.