В Луганской области оккупанты отключают интернет: Генштаб объяснил логику действия россиян
В некоторых районах оккупированной Луганской области российские захватчики начали отключать Интернет. Так они пытаются воспрепятствовать распространению информации.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Отключение интернета
В некоторых районах Луганской области, почти полностью оккупированной российскими войсками, начали отключать интернет.
Как стало известно, оккупационная "администрация" планирует отключить интернет на всей подконтрольной ей территории Луганской области.
Какую цель преследуют оккупанты
Украинская разведка узнала, что на такой шаг российские захватчики пошли, чтобы воспрепятствовать распространению информации о действиях оккупационных войск на территории региона.
Кроме того, таким образом, россияне пытаются бороться с патриотически настроенными луганцами, которые по тем или иным причинам остались в Луганской области.
Напомним, что оккупационная "администрация" в Луганской области превращает обычные медицинские учреждения в военные госпитали. Они закрыты для гражданских. В местных больницах обслуживают только окупантов.
Согласно информации местных и Луганской ОВА, работников бюджетных учреждений заставляют сдавать кровь для солдат россии.
Фото из открытых источников