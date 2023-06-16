В Луганской области российские наемники из "Шторм-Z" грабят свои же подразделения

Российский оккупант в Украине. Фото из открытых источников

В Луганской области российские оккупанты грабят собственные подразделения, вывозя горючее, шины и автозапчасти. Все это они продают мирным жителям оккупированного региона.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Грабят и продают

Как стало известно украинской разведке, на территории оккупированной Луганской области существенно возросло количество случаев продаж военного имущества самими же российскими оккупантами.

В основном этим занимаются наемники из недавно созданных штурмовых отрядов "Шторм-Z". Они сбегают из своих подразделений и продают украденное имущество — в частности, это автозапчасти, шины и горючее.

Причина грабежей

Российские штурмовики, отмечают в ГУР, начали зарабатывать таким образом, потому что недополучают обещанную согласно контракту плату.

Поэтому они угоняют в подразделениях грузовики, набивают их ворованным добром и едут в ближайшие населенные пункты.

Там оккупанты продают все местному населению и убегают в неизвестном направлении.

Дезертиры в оккупационной армии

Вообще фактов дезертирства стало больше не только в подразделениях типа "Шторм-Z", но и в регулярных оккупационных войсках.

Причин здесь две:

активизация боевых действий и, в этой связи, большие потери россиян;

отмена отпусков для военных, которые участвуют в войне в Украине.

ГУР о наемниках из "Шторм-Z"

Напомним, что в начале июня российская сторона активизировала свои "Шторм Z" боевые группы, состоящие из обученных заключенных, и начала наступательные операции в разных районах Луганской области, включая Максютовку, Новоселовское, Куземовку, Макеевку, Белогоровку и Спорное, пытаясь прорваться. через оборонительные линии и продвинуть свое наступление.