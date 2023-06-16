В Луганской области российские наемники из "Шторм-Z" грабят свои же подразделения
В Луганской области российские оккупанты грабят собственные подразделения, вывозя горючее, шины и автозапчасти. Все это они продают мирным жителям оккупированного региона.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Грабят и продают
Как стало известно украинской разведке, на территории оккупированной Луганской области существенно возросло количество случаев продаж военного имущества самими же российскими оккупантами.
В основном этим занимаются наемники из недавно созданных штурмовых отрядов "Шторм-Z". Они сбегают из своих подразделений и продают украденное имущество — в частности, это автозапчасти, шины и горючее.
Причина грабежей
Российские штурмовики, отмечают в ГУР, начали зарабатывать таким образом, потому что недополучают обещанную согласно контракту плату.
Поэтому они угоняют в подразделениях грузовики, набивают их ворованным добром и едут в ближайшие населенные пункты.
Там оккупанты продают все местному населению и убегают в неизвестном направлении.
Дезертиры в оккупационной армии
Вообще фактов дезертирства стало больше не только в подразделениях типа "Шторм-Z", но и в регулярных оккупационных войсках.
Причин здесь две:
- активизация боевых действий и, в этой связи, большие потери россиян;
- отмена отпусков для военных, которые участвуют в войне в Украине.
Напомним, что в начале июня российская сторона активизировала свои "Шторм Z" боевые группы, состоящие из обученных заключенных, и начала наступательные операции в разных районах Луганской области, включая Максютовку, Новоселовское, Куземовку, Макеевку, Белогоровку и Спорное, пытаясь прорваться. через оборонительные линии и продвинуть свое наступление.