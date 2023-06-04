Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті: є контратаки

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Military Media Center

Командувач Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив про контрнаступ українських військ на сході країни. Сирський зазначив, що попри посилення напруженості на східному фронті деякі ділянки проявляють прогрес у діях української оборони.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Що відомо про ситуацію на фронті

У повідомленні йдеться, що ворожа сторона активізувала свої "Шторм Z" бойові групи, що складаються з навчених ув'язнених, і розпочала наступальні операції в різних районах, включаючи Максютівку, Новоселівське, Куземівку, Макіївку, Белогорівку та Спірне, намагаючись прорватися через оборонні лінії та просунути свій наступ. Бої продовжуються без перерви.

Однак Сирський стверджує, що за допомогою ретельно продуманого планування, всебічної підготовки військових та синхронізованих дій командування та підрозділів навіть чисельна перевага агресора не дає йому переваги. Він навів приклад дії 92-ї окремої механізованої бригади, яка зуміла не тільки відбити атаку противника на Сватове, але й успішно контратакувати, просунувшись на 400 метрів уперед.

Сирський також виділив діяльність військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які методично та грамотно звільняють територію у районі Іванівського лісу.

"Ми розробляємо та впроваджуємо нові стратегії та підходи для досягнення швидких успіхів на фронті", — підсумував Сирський.

Пост Military Media Center про ситуацію на фронті. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжують нещадно знищувати російського ворога. У мережі з'явилося напівхвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеного тактичного гурту "Адам" назавжди "ліквідують" супротивника з повітря.