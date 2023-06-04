Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті: є контратаки arrow

Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті: є контратаки

4 червня 2023 13:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті: є контратаки
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Military Media Center
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Сухопутними військами Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив про контрнаступ українських військ на сході країни. Сирський зазначив, що попри посилення напруженості на східному фронті деякі ділянки проявляють прогрес у діях української оборони.

Про це повідомляє Military Media Center.

Читайте також:

Що відомо про ситуацію на фронті

У повідомленні йдеться, що ворожа сторона активізувала свої "Шторм Z" бойові групи, що складаються з навчених ув'язнених, і розпочала наступальні операції в різних районах, включаючи Максютівку, Новоселівське, Куземівку, Макіївку, Белогорівку та Спірне, намагаючись прорватися через оборонні лінії та просунути свій наступ. Бої продовжуються без перерви.

Однак Сирський стверджує, що за допомогою ретельно продуманого планування, всебічної підготовки військових та синхронізованих дій командування та підрозділів навіть чисельна перевага агресора не дає йому переваги. Він навів приклад дії 92-ї окремої механізованої бригади, яка зуміла не тільки відбити атаку противника на Сватове, але й успішно контратакувати, просунувшись на 400 метрів уперед.

Сирський також виділив діяльність військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які методично та грамотно звільняють територію у районі Іванівського лісу.

"Ми розробляємо та впроваджуємо нові стратегії та підходи для досягнення швидких успіхів на фронті", — підсумував Сирський.

Олександр Сирський
Пост Military Media Center про ситуацію на фронті. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжують нещадно знищувати російського ворога. У мережі з'явилося напівхвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеного тактичного гурту "Адам" назавжди "ліквідують" супротивника з повітря.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB