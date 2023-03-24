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На Луганщині утворять три міські військові адміністрації: Зеленський вже підписав указ

24 березня 2023 20:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області. 

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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Деталі

Згідно з документом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021, утворені такі військові адміністрації населених пунктів:

  • Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора призначив очільником Луганської обласної прокуратури Сергія Василину. До призначення на цю посаду він очолював прокуратуру Чернігівської області.

Також ми писали, що російські загарбники активізували заходи з мобілізації на Луганщині, а тим часом їм доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених на фронті. Також росіяни під приводом боротьби з диверсантами розграбовують домівки місцевих жителів.

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