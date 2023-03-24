На Луганщині утворять три міські військові адміністрації: Зеленський вже підписав указ
Сьогодні, 24 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
-
Емоції міста: весняний теплий Київ очима Новини.LIVE у фото
-
Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим
-
Стало відомо, хто замінить Мессі в ПСЖ
-
Російські літаки провокують бази військових США у Сирії
-
Перші ознаки хвороби Альцгеймера можуть з’явитися на очах: дослідження
-
Одеські фігуристи здобули чотири нагороди на чемпіонаті України
-
Суд обрав покарання для трьох підлітків за зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті
-
Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час
-
Участь Миколаївського порту в зерновій угоді залежить від успіхів на полі бою, — Кубраков
-
"Мотор Січ" працювала з іранськими компаніями, які розробляли дрони Shahed: розслідування
Деталі
Згідно з документом, на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021, утворені такі військові адміністрації населених пунктів:
- Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
- Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
- Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.
"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора призначив очільником Луганської обласної прокуратури Сергія Василину. До призначення на цю посаду він очолював прокуратуру Чернігівської області.
Також ми писали, що російські загарбники активізували заходи з мобілізації на Луганщині, а тим часом їм доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених на фронті. Також росіяни під приводом боротьби з диверсантами розграбовують домівки місцевих жителів.