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Окупанти влаштували на Луганщині хаос: що відбувається з місцевим населенням

18 березня 2023 09:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни посилили заходи з мобілізації на окупованій Луганщині
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники активізували заходи з мобілізації на Луганщині, а тим часом їм доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених на фронті. Також росіяни під приводом боротьби з диверсантами розграбовують домівки місцевих жителів. 

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної адміністрації

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Масштабні "військові навчання"

Як зазначають у Луганській ОВА, загарбники оголосили про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому.

"Залучаються ті, хто вже має паспорт так званої "лнр" або рф. Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", — йдеться у повідомленні. 

Катастрофічні втрати

Ворог зазнає значних втрат на лінії фронту, окупантам доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених військових. До прикладу, у Сватовому довелося облаштовувати додатковий шпиталь. 

"Будівля розташована в східній частині міста. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб", — йдеться у повідомленні. 

У Луганській ОВА також зазначають, що загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових — евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень. 

До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Пошуки партизанів та мародерство

У повідомленні також зазначається, що у Сиротиному, поблизу Сєвєродонецька, окупаційна влада розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів. 

"Це стало причиною посиленого побудинкового обшуку населення. У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі", — розповіли у Луганській ОВА. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни. Таким чином, окупанти позбавляють дітей українського громадянства, не чекаючи їхнього повноліття. 

Також повідомлялося, що в окупованому Криму ворог розпочав будівництво фортифікацій і окопів. До цих робіт примусово залучаються цивільні

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