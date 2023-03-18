Окупанти влаштували на Луганщині хаос: що відбувається з місцевим населенням

Росіяни посилили заходи з мобілізації на окупованій Луганщині

Російські загарбники активізували заходи з мобілізації на Луганщині, а тим часом їм доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених на фронті. Також росіяни під приводом боротьби з диверсантами розграбовують домівки місцевих жителів.

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної адміністрації.

Масштабні "військові навчання"

Як зазначають у Луганській ОВА, загарбники оголосили про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому.

"Залучаються ті, хто вже має паспорт так званої "лнр" або рф. Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Катастрофічні втрати

Ворог зазнає значних втрат на лінії фронту, окупантам доводиться відкривати все нові госпіталі для поранених військових. До прикладу, у Сватовому довелося облаштовувати додатковий шпиталь.

"Будівля розташована в східній частині міста. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб", — йдеться у повідомленні.

У Луганській ОВА також зазначають, що загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових — евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень.

До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Пошуки партизанів та мародерство

У повідомленні також зазначається, що у Сиротиному, поблизу Сєвєродонецька, окупаційна влада розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів.

"Це стало причиною посиленого побудинкового обшуку населення. У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі", — розповіли у Луганській ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни. Таким чином, окупанти позбавляють дітей українського громадянства, не чекаючи їхнього повноліття.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму ворог розпочав будівництво фортифікацій і окопів. До цих робіт примусово залучаються цивільні.