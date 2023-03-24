В Луганской области образуют три городские военные администрации: Зеленский уже подписал указ
Сегодня, 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании трех городских военных администраций в Луганской области.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
-
Эмоции города: весенний теплый Киев глазами Новини.LIVE в фото
-
Кличко поехал на восток и передал помощь украинским военным
-
Стало известно, кто заменит Месси в ПСЖ
-
Российские самолеты провоцируют базы военных США в Сирии
-
Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться на глазах: исследование
-
Одесские фигуристы получили четыре награды на чемпионате Украины
-
Суд избрал наказание для трех подростков за изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье
-
Назад или вперед? Когда и как украинцы будут переходить на летнее время
-
Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя, — Кубраков
-
"Мотор Сич" работала с иранскими компаниями, разрабатывавшими дроны Shahed: расследование
Подробности
Согласно документу, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, созданных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021, созданы следующие военные администрации населенных пунктов:
- Горская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.
"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", — говорится в сообщении.
Напомним, Офис генпрокурора назначил главой Луганской областной прокуратуры Сергея Василису. До назначения на этот пост он возглавлял прокуратуру Черниговской области.
Также мы писали, что российские захватчики активизировали мероприятия по мобилизации в Луганской области, а между тем им приходится открывать все новые госпитали для раненых на фронте. Также россияне под предлогом борьбы с диверсантами разграбляют дома местных жителей.