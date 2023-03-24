В Луганской области образуют три городские военные администрации: Зеленский уже подписал указ

Владимир Зеленский

Сегодня, 24 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании трех городских военных администраций в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

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Согласно документу, на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, созданных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021, созданы следующие военные администрации населенных пунктов:

Горская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области;

Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района Луганской области.

"В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой настоящей статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий", — говорится в сообщении.

Напомним, Офис генпрокурора назначил главой Луганской областной прокуратуры Сергея Василису. До назначения на этот пост он возглавлял прокуратуру Черниговской области.

Также мы писали, что российские захватчики активизировали мероприятия по мобилизации в Луганской области, а между тем им приходится открывать все новые госпитали для раненых на фронте. Также россияне под предлогом борьбы с диверсантами разграбляют дома местных жителей.