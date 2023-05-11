На Миколаївщині викрито "зливача" координатів для РФ

СБУ під час викриття колаборанта на Миколаївщині. Фото: СБУ

Викрито "зливача" координатів для РФ. Житель Миколаєва за грошову винагороду повідомляв ворога про можливі місця розташування підрозділів ЗСУ.

Про це інформує Офіс Генпрокурора України.

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Чоловік підробляючи таксистом об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони по території регіону. Зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Зазначається, що підозрюваний регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України в одному з телеграм каналів, де його знайшов представник РФ для співпраці. Житель Миколаєва "зливав" координати можливих місць розташування підрозділів ЗСУ, сил оборони, військової техніки, оборонних укріплень, цивільних об’єктів на території міста з метою їх ураження.

У жовтні 2022 року ворог здійснив обстріл за координатами, які надав пособник окупантів. Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку, яка знаходилася поруч біля відмітки навідника ворога. Через це загинуло вісім мирних жителів.

Також підозрюваний фіксував та передавав росіянам результати їх влучань.

Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України - мешканцю міста Миколаєва в пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Листування колаборанта з представником РФ. Фото: СБУ

Листування колаборанта з представником РФ. Фото: СБУ

Листування колаборанта з представником РФ. Фото: СБУ

Листування колаборанта з представником РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у Слов’янську Служба безпеки України виявила колаборанта, який шпигував за підрозділами ЗСУ та НГУ. Отриману від зрадника інформацію росіяни використовували для обстрілів міста.