На Миколаївщині викрито "зливача" координатів для РФ
Викрито "зливача" координатів для РФ. Житель Миколаєва за грошову винагороду повідомляв ворога про можливі місця розташування підрозділів ЗСУ.
Про це інформує Офіс Генпрокурора України.
На Миколаївщині викрито колаборанта
Чоловік підробляючи таксистом об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони по території регіону. Зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.
Зазначається, що підозрюваний регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України в одному з телеграм каналів, де його знайшов представник РФ для співпраці. Житель Миколаєва "зливав" координати можливих місць розташування підрозділів ЗСУ, сил оборони, військової техніки, оборонних укріплень, цивільних об’єктів на території міста з метою їх ураження.
У жовтні 2022 року ворог здійснив обстріл за координатами, які надав пособник окупантів. Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку, яка знаходилася поруч біля відмітки навідника ворога. Через це загинуло вісім мирних жителів.
Також підозрюваний фіксував та передавав росіянам результати їх влучань.
Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.
За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України - мешканцю міста Миколаєва в пособництві у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у Слов’янську Служба безпеки України виявила колаборанта, який шпигував за підрозділами ЗСУ та НГУ. Отриману від зрадника інформацію росіяни використовували для обстрілів міста.