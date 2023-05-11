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На Николаевщине разоблачен "сливатель" координатов для РФ

11 мая 2023 10:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
На Николаевщине разоблачен "сливатель" координатов для РФ
СБУ во время разоблачения коллаборанта Николаевской области. Фото: СБУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Разоблачен "сливатель" координат для РФ. Житель Николаева за денежное вознаграждение сообщал врагу о возможных местоположениях подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

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Мужчина подрабатывая таксистом, объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны по территории региона. Злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники.

Подозреваемый регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины в одном из телеграмм каналов, где его нашел представитель РФ для сотрудничества. Житель Николаева "сливал" координаты возможных местоположений подразделений ВСУ, сил обороны, военной техники, оборонных укреплений, гражданских объектов на территории города с целью их поражения.

В октябре 2022 года враг совершил обстрел по координатам, предоставленным пособником оккупантов. Российская ракета попала в жилую многоэтажку, которая находилась рядом у отметки наводчика врага. Из-за этого погибли восемь мирных жителей.

Также подозреваемый фиксировал и передавал россиянам результаты их попадания.

Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон, который использовал для коммуникации с оккупантами.

За каждую выполненную задачу вражеский информатор получал до 5 тыс. грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Украины - жителю города Николаева в пособничестве в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

коллаборант
Переписка коллаборанта с представителем РФ. Фото: СБУ
коллаборант
Переписка коллаборанта с представителем РФ. Фото: СБУ
коллаборант
Переписка коллаборанта с представителем РФ. Фото: СБУ
коллаборант
Переписка коллаборанта с представителем РФ. Фото: СБУ

Напомним, что в Славянске Служба безопасности Украины обнаружила коллаборанта, который шпионил за подразделениями ВСУ и НГУ. Получившуюся от предателя информацию россияне использовали для обстрелов города.

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