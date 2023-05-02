СБУ спіймала колаборанта, який допомагав росіянам обстрілювати Слов'янськ

Затримання зрадника на Донеччині. Фото: СБУ

У Слов’янську Служба безпеки України виявила колаборанта, який шпигував за підрозділами ЗСУ та НГУ. Отриману від зрадника інформацію росіяни використовували для обстрілів міста.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Під час стабілізаційних заходів на території Донецької області Служба безпеки України виявила і затримала ще одного колаборанта.

Ним виявився безробітний мешканець Слов’янська, який співпрацював із російськими загарбниками.

Затриманий у Слов'янську колаборант

Фото: СБУ

Допомога в обстрілі Слов’янська

Співробітники СБУ дізналися, що цей чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення у регіоні підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

Отримані дані окупанти використовували, зокрема, для обстрілів Слов’янська.

Зрада і оплата

Слов’янський колаборант, як встановило слідство, співпрацював із "заступником командира комендантського полку народної міліції ДНР".

Чоловік приховано фіксував місця дислокації українських військових, передаючи потім цю інформацію через одну із заборонених в Україні російських соцмереж.

За свою роботу на окупантів чоловік очікував отримати як гроші, так і високу посаду в окупаційних структурах після можливого захоплення Слов’янська.

Нагадаємо, що у березні в сусідньому Краматорську виявили зрадника, який коригував російські ракетні удари по місту.