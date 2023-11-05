На Одещині оголосили повітряну тривогу — в регіоні чути вибухи

Ракета у небі. Фото: pravda.com.ua

Увечері, 5 листопада, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. У регіоні — ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Читайте також:

Вибухи на Одещині

На Повітряній області попередили місцевих жителів про ракетну небезпеку. При цьому невдовзі тут уточнили, що ракета летить у бік Одеси.

Також місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

При цьому він уточнив, що жителям Білгород-Дністровського району важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до їх скасування. Також він зазначив, що слід уникати фіксації на відео роботи систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 5 листопада російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed . Декілька груп дронів рухається у бік України.