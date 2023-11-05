Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow На Одещині оголосили повітряну тривогу — в регіоні чути вибухи arrow

На Одещині оголосили повітряну тривогу — в регіоні чути вибухи

5 листопада 2023 21:09
оновлено: 21:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Одещині оголосили повітряну тривогу — в регіоні чути вибухи
Ракета у небі. Фото: pravda.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Увечері, 5 листопада, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. У регіоні — ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Читайте також:

Вибухи на Одещині

На Повітряній області попередили місцевих жителів про ракетну небезпеку. При цьому невдовзі тут уточнили, що ракета летить у бік Одеси.

Також місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів.

скріншот
Повідомлення Повітряних сил України. Фото: скриншот

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

скріншот
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

При цьому він уточнив, що жителям Білгород-Дністровського району важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до їх скасування. Також він зазначив, що слід уникати фіксації на відео роботи систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 5 листопада російські окупанти запустили безпілотники типу Shahed . Декілька груп дронів рухається у бік України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі