В Одесской области объявили воздушную тревогу — в регионе слышны взрывы
Вечером, 5 ноября в Одесской области объявили воздушную тревогу. В регионе — ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Взрывы в Одесской области
В Воздушной области предупредили местных жителей о ракетной опасности. При этом, вскоре тут уточнили, что ракета летит в сторону Одессы.
Также местные жители сообщают о звуках взрывов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
При этом он уточнил, что жителям Белгород-Днестровского района важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до их отмены. Также он указал, что следует избегать фиксации на видео работы систем противовоздушной обороны.
Напомним, что 5 ноября, российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed. Несколько групп дронов движется в сторону Украины.
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