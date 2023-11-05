В Одесской области объявили воздушную тревогу — в регионе слышны взрывы

Ракета в небе. Фото: pravda.com.ua

Вечером, 5 ноября в Одесской области объявили воздушную тревогу. В регионе — ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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В Воздушной области предупредили местных жителей о ракетной опасности. При этом, вскоре тут уточнили, что ракета летит в сторону Одессы.

Также местные жители сообщают о звуках взрывов.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

При этом он уточнил, что жителям Белгород-Днестровского района важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до их отмены. Также он указал, что следует избегать фиксации на видео работы систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 5 ноября, российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed. Несколько групп дронов движется в сторону Украины.