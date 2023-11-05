Оккупанты запустили несколько групп шахедов из Крыма — власти просят не игнорировать тревогу

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 5 ноября, российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed. Несколько групп дронов движется в сторону Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Запуск шахедов

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг запустил несколько групп ударных беспилотников из мыса Чауда (временно оккупированный Крым)

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По информации мониторинговых Telegram-каналов, беспилотники долетят до Украины после 21:00.

Направление полета вражеских БпЛА. Фото: Google Maps

Как вести себя во время налета беспилотников:

когда вы слышите звук двигателя рядом, немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не пройдет опасность;

выбирайте места как можно дальше от военных и стратегических объектов, административных учреждений;

если нет возможности укрыться, соблюдайте правила "двух стен", которые должны отделять вас от опасности;

не оставайтесь в транспорте;

не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.

Напомним, российские оккупанты сегодня днем, 4 ноября, в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега. Враг ранил четырех человек.

Также мы писали, что за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Херсонскую область. Враг совершил сто атак, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 12 снарядов.

Добавим, российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. В результате этого один человек погиб, также известно о пострадавших, среди которых двое детей.