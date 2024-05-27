В Одесчине СБУ задержала коллаборантов, которые готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывших "антимайдановцев", работавших на Федеральную службу безопасности России. Предатели готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая осуществляла разведывательно-подрывную деятельность в Одесской области.

Среди прочего фигуранты дела передавали захватчикам координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым могли остановить движение поездов в регионе.

Следствие установило, что "руководителем" агентурной группы был житель Одессы, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана".

Муж лично находился на связи с представителями российской спецслужбы. К своей деятельности он привлек родственника.

ФСБ поручило фигурантам дела фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области.

Эти данные враги планировали применить для уничтожения данных локаций, и таким образом сделать невозможным движение по этим путям.

Также российские спецслужбы привлекли этих людей к информационно-взрывной деятельности против Украины.

Следователям удалось обнаружить, что "глава" агентурной группы лично администрировал поклонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей. Он организовал сбор средств для боевиков пророссийских террористических организаций.

Оперативные действия СБУ

СБУ поэтапно задокументировала разведывательно-взрывную деятельность вражеских агентов и задержала их.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили главе сети о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационизме.

Переписка коллаборанта из ФСБ. Фото: скриншот

Переписка коллаборанта из ФСБ. Фото: скриншот

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