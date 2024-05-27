В Одесчине СБУ задержала коллаборантов, которые готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру
Служба безопасности Украины задержала бывших "антимайдановцев", работавших на Федеральную службу безопасности России. Предатели готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ задержала "антимайданцев"
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая осуществляла разведывательно-подрывную деятельность в Одесской области.
Среди прочего фигуранты дела передавали захватчикам координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым могли остановить движение поездов в регионе.
Следствие установило, что "руководителем" агентурной группы был житель Одессы, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана".
Муж лично находился на связи с представителями российской спецслужбы. К своей деятельности он привлек родственника.
ФСБ поручило фигурантам дела фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области.
Эти данные враги планировали применить для уничтожения данных локаций, и таким образом сделать невозможным движение по этим путям.
Также российские спецслужбы привлекли этих людей к информационно-взрывной деятельности против Украины.
Следователям удалось обнаружить, что "глава" агентурной группы лично администрировал поклонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей. Он организовал сбор средств для боевиков пророссийских террористических организаций.
Оперативные действия СБУ
СБУ поэтапно задокументировала разведывательно-взрывную деятельность вражеских агентов и задержала их.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили главе сети о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационизме.
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