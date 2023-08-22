На окуповані території заїхали військові з Бурятії: мародерять та знущаються над мешканцями

Військовий РФ. Фото: Google

До Токмаку Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія Російської Федерації. Практику пограбувань та знущать над мирним населенням не припиняють.

Про це йдеться у вечірному звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові з Бурятії заїхали у Токмак

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством та знущатися над мирним населенням.

До Токмаку нещодавно заїхав підрозділ військових з Бурятії. Вони систематично перевіряють у місцевих мешканців документи на право проживання у власних оселях. Якщо ж їх нема, у людей просто відбирають житло.

"У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання, відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації" та фізично знущаються над невдоволеними місцевими мешканцями", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 2 ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися на заході Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. У бійців ЗСУ успіхи в районі Роботино, а також звільнили від окупантів Урожайне.