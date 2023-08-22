На оккупированные территории заехали военные из Бурятии: мародерят и издеваются над жителями

Военный РФ. Фото: Google

В Токмак Запорожской области прибыло подразделение противника из Республики Бурятия Российской Федерации. Практику ограблений и издевательств над мирным населением не прекращают.

Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные из Бурятии заехали в Токмак

В Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупационные войска продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением.

В Токмак недавно заехало подразделение военных из Бурятии. Они систематически проверяют у местных жителей документы на право проживания в собственных домах. Если же их нет, у людей просто отнимают жилье.

"В случае выявления отсутствия документов на регистрацию права проживания, отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации" и физически издеваются над недовольными местными жителями", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в течение суток враг нанес 2 ракетных и более 30 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и границе между Донецкой и Запорожской областями. У бойцов ВСУ успехи в районе Роботино, а также освободили от оккупантов Урожайное.