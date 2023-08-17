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В ISW рассказали об успехе контрнаступления ВСУ в районе Роботино

17 августа 2023 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW рассказали об успехе контрнаступления ВСУ в районе Роботино
Украинские военные. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Роботино, а также освободили от оккупантов Урожайное.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Успех контрнаступления ВСУ

Аналитики ISW рассказали, что геолокационные данные, опубликованные 16 августа, показывают, что украинские военные продвинулись северо-восточнее Роботино (10 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области. В Институте отметили, что украинские силы, вероятно, достигли больших успехов в близлежащих районах, учитывая, что в течение нескольких недель вели активные действия в лесистой местности к северо-востоку от этого населенного пункта.

Освобождение Урожайного

В отчете ISW отмечается, что украинские чиновники рассказали об освобождении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожско-Донецкой области, а 35-я бригада морской пехоты Украины опубликовала кадры, на которых их личный состав поднимает украинский флаг в центре населенного точки.

"Украинские отчеты об освобождении Урожайного согласуются с предыдущими заявлениями украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями российских войск о том, что российские подразделения в этом районе отходят", — отметили аналитики.

Они добавили, что российские заявления об украинских нападениях дальше к югу и востоку от границ населенного пункта дополнительно указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть поселка.

Напомним, продолжаются 540-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. ВСУ продолжают бить врага. Украинские военные сейчас активно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также мы писали, что командование ВСУ перебросило в район Роботино на юге Запорожской области 82 десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную западной военной техникой и оружием. Это последний мощный резерв для прорыва русской обороны на юге.

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