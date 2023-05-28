На окупованій Донеччині лунають вибухи, — Андрющенко

Боєць ЗСУ на позиції. Фото: google

У неділю, 28 травня, в окупованій Донецькій області пролунали вибухи. Є влучення по позиціях ворога.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Позиції росіян

"У Ялті, Юрівці, Старому Криму та Микільському, під контролем Маріупольської міської ради, відбувається "бавовна", — пише Маріупольська міськрада.

Крім того, було зафіксовано щонайменше п'ять ударів по ворожих позиціях у рамках Бердянської громади.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 травня росіяни завдали ударів відразу по кількох регіонах України. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися громади у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

Також, 26 травня, по Дніпру окупанти вдарили двічі. Спочатку за допомогою семи ракет із С-300/С-400. Вдруге — потрапили до медичного закладу, використавши "Іскандер".