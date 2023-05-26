Зеленський відреагував на обстріл лікарні у Дніпрі: відео з місця події

Наслідки російського обстрілу медичного закладу в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Реакція Президента

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним", — наголосив Зеленський.

Глава держави повідомив, що внаслідок атаки окупантів одна людина загинула та 15 поранено. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих.

"Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні", — додав Зеленський.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що внаслідок удару сталися пожежі у двох будівлях. За його словами, вогонь охопив 500 кв м.

"Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці прильоту всі служби", — додав Лисак.

Наслідки російського обстрілу медичного закладу в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу медичного закладу в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі.

Також ми писали, що росіяни завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.

Додамо, в ніч на 22 травня Росія масовано атакувала Дніпропетровщину та місто Дніпро. Загалом по регіону було випущено 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Удари були націлені на військові та інфраструктурні об’єкти міста. Повітряна тривога тривала близько трьох годин.