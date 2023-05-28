На оккупированном Донбассе раздаются взрывы, — Андрющенко

Боец ВСУ на позиции. Фото: google

В воскресенье, 28 мая в оккупированной Донецкой области раздались взрывы. Есть попадания по позициям врага.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Позиции россиян

"В Ялте, Юровке, Старом Крыму и Никольском, под контролем Мариупольского городского совета, происходит "бавовна", — пишет Мариупольський горсовет.

Кроме того, было зафиксировано как минимум пять ударов по вражеским позициям в рамках Бердянской громады.

Напомним, что в ночь на 27 мая россияне нанесли удары сразу по нескольким регионам Украины. В частности, под вражеским огнем оказались громады в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Также, 26 мая, по Днепру оккупанты ударили дважды. Сначала с помощью семи ракет из С-300/С-400. Второй раз — попали в медицинское учреждение, использовав "Искандер".