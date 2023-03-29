На оккупированных территориях люди не могут получить доступ к медпомощи, — Анна Маляр
Проблемы с доступом гражданского населения к медицинской помощи на временно оккупированной территории Украины усугубляются. Это происходит из-за того, что российское оккупационное командование все больше задействует местные медицинские учреждения для лечения своих военных. В результате местные жители теряют возможность получать даже экстренную медицинскую помощь.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Медпомощь людям
К примеру, на прошлой неделе в Нововасиловке Запорожской области местная больница была превращена в российский военный госпиталь, где разместили свыше 200 раненых оккупантов. В соответствии с указаниями оккупационного командования, оказание медицинской помощи местному населению в данном учреждении строго запрещено.
Ситуация ухудшается и в тех больницах, которые еще продолжают оказывать услуги местным жителям. Количество квалифицированных медицинских работников там резко сокращается, поскольку российские оккупационные администрации принуждают гражданских медиков массово уходить на лечение российских военных, чья численность все время возрастает.
В целом, ситуация с медицинской помощью на оккупированных территориях Украины становится все более тревожной. Украинское население остро страдает от недостатка медицинских услуг и профессиональных специалистов из-за действий оккупационных властей. В то же время, российские военные получают доступ к лечению и забирают ресурсы местных медицинских учреждений. Это сильно ухудшает качество жизни местного населения и усиливает гуманитарный кризис на оккупированных территориях.
Напомним, что согласно заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оборона города Бахмута значительно ослабляет наступательный потенциал российских войск, а также позволяет уничтожать большое количество техники и личного состава оккупантов. Она отметила, что Бахмут уже второй месяц находится под интенсивным обстрелом, однако при всех сложных условиях украинские войска продолжают сопротивляться и не позволяют врагу продвинуться дальше.