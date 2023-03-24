На окупованому Запоріжжі росіяни зомбують дітей мілітарною пропагандою, — Федоров

Голова офіційної міськради Мелітополя Іван Федоров

Російські окупанти на захоплених територіях Запорізької області почали зомбувати неповнолітніх українців. На це виділено 18 мільйонів рублів.

Про це офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів у ефірі "Ми — Україна".

Зомбування українських дітей

За словами Федорова, російська окупаційна “адміністрація” на захоплених територіях Запорізької області намагаються маніпулювати свідомістю дітей.

Таким чином, запевнив міський голова окупованого міста, окупанти готують неповнолітніх українців до війни.

Деталі російського злочину

Іван Федоров розповів, яким чином відбувається процес маніпуляції українськими дітьми.

Зокрема, окупаційна “адміністрація” створила понад десять різних мілітарних організацій, в яких пропагується ідея "вєлікої росії" і пояснюється необхідність служити інтересам рф.

Також колаборанти створили так звану "добровольную молодежную дружину", яка, за словами зрадників, буде воювати проти ЗСУ під час контрнаступу української армії.

На зомбування дітей на окупованих територіях Запорізької області було виділено 18 мільйонів рублів.

Росіяни перестали ховатися

За словами Івана Федорова, росіяни знайшли найпростіший шлях просування своєї пропаганди.

"Окупанти зрозуміли, що легше за все маніпулювати нашими дітьми, а тепер вже не соромляться відкрито говорити, що готують з них гарматне м’ясо", — зазначив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, що у Мелітополі з'явилася мережа з продажу викрадених автомобілів.

Фото з відкритих джерел