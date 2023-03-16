На захоплених територіях окупанти примусово мобілізують непридатних чоловіків
В росіян все більші проблеми з відновленням боєздатності підрозділів. Так, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області окупанти планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Що відомо
Як зазначили у Центрі, в Горлівці, що знаходиться на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії рф, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.
"Разом із тим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби", — йдеться у повідомленні.
Також у Центрі національного спротиву звернулися до примусово мобілізованих мешканці тимчасово окупованих територій.
"У вас є шанс вижити та повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися за контактними номерами телефону по гарячій лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", — наголосили у Центрі.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження. Наступного року їх можуть відправити воювати проти України.
Додамо, наприкінці лютого українська розвідка оприлюднила документ, який свідчить про те, що росія готується до масової мобілізації студентів.
Для мобілізації студентів до ворожої армії створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.