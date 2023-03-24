На оккупированном Запорожье россияне зомбируют детей милитарной пропагандой, — Федоров

Председатель официального горсовета Мелитополя Иван Федоров

Российские оккупанты на захваченных территориях Запорожской области начали зомбировать несовершеннолетних украинцев. На это выделено 18 миллионов рублей.

Об этом официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире "Мы — Украина".

Зомбирование украинских детей

По словам Федорова, российская оккупационная администрация на захваченных территориях Запорожской области пытаются манипулировать сознанием детей.

Таким образом, заверил городской голова оккупированного города, оккупанты готовят несовершеннолетних украинцев к войне.

Детали российского преступления

Иван Федоров рассказал, каким образом идет процесс манипуляции украинскими детьми.

В частности, оккупационная администрация создала более десяти различных милитарных организаций, в которых пропагандируется идея "великой россии" и объясняется необходимость служить интересам рф.

Также коллаборанты создали так называемую "добровольную молодежную дружину", которая, по словам предателей, будет воевать против ВСУ во время контрнаступления украинской армии.

На зомбирование детей на оккупированных территориях Запорожской области было выделено 18 миллионов рублей.

Россияне перестали прятаться

По словам Ивана Федорова, россияне нашли самый простой путь продвижения своей пропаганды.

"Оккупанты поняли, что легче всего манипулировать нашими детьми, а теперь уже не стесняются открыто говорить, что готовят из них пушечное мясо", — отметил городской голова Мелитополя.

Напомним, что в Мелитополе появилась сеть по продаже угнанных автомобилей.

Фото из открытых источников