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На озброєнні ГУР з’явився американський гелікоптер UH-60 Black Hawk

21 лютого 2023 16:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В українській розвідці показали гелікоптер UH-60 Black Hawk
Ще жодна країна не повідомляла про передачу цих багатоцільових гелікоптерів в Україну
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У ГУР розповіли про успішне виконання авіацією воєнної розвідки чергового бойового завдання. Втім, уважні користувачі мережі помітили, що на опублікованих фото бійці знаходяться на фоні гелікоптерів Мі-24 та UH-60 Black Hawk американського виробництва.

Кадри поширило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Деталі

У ГУР показали своїх бійців після виконання завдання на бойових гелікоптерах. Наголошується, що пілоти-розвідники повернулися після виконання завдання.

"Бойові гелікоптери значно збільшують можливості спеціальних підрозділів Головного управління розвідки України та ефективність виконання спеціальних операцій", — йдеться у повідомленні.

Цікаво те, що на цих світлинах бійці знаходяться біля гелікоптерів Мі-24 та UH-60 Black Hawk американського виробництва. Досі офіційно не повідомлялось про передачу Україні таких вертольотів.

Своєю чергою, військові блогери України одразу помітили цю військову "обновку" наших розвідників. 

Нагадаємо, напередодні ми писали, що Італія може передати Україні винищувачі.

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