В украинской разведке показали вертолет UH-60 Black Hawk

Еще ни одна страна не сообщала о передаче этих многоцелевых вертолетов в Украину

В ГУР рассказали об успешном выполнении авиацией военной разведки очередной боевой задачи. Впрочем, внимательные пользователи сети заметили, что на опубликованных фото бойцы находятся на фоне вертолетов Ми-24 и UH-60 Black Hawk американского производства.

Кадры распространило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В ГУР показали своих бойцов после выполнения задания на боевых вертолетах. Отмечается, что пилоты-разведчики только вернулись после выполнения задания.

"Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций", — говорится в сообщении.

Интересно то, что на этих фотографиях бойцы находятся у вертолетов Ми-24 и UH-60 Black Hawk американского производства. До сих пор официально не сообщалось о передаче Украине таких вертолетов.

В свою очередь, военные блоггеры Украины сразу заметили эту военную "обновку" наших разведчиков.

Напомним, накануне мы писали, что Италия может передать Украине истребители.