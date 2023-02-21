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У британській розвідці пояснили, чому на війні гине багато мирних жителів

21 лютого 2023 15:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У британській розвідці пояснили, чому на війні гине багато мирних жителів
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що безрозбірне використання російської армії артилерії та інших систем вогню спричинило значні збитки медичним та освітнім установам, а також до високої кількості жертв серед мирного населення в Україні. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), на 13 лютого 2023 року було зафіксовано 18 955 жертв серед цивільного населення, у тому числі 7 199 убитих та 11 756 поранених.

Про це повідомляє пресслужба британської розвідки.

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Звіт розвідки

В УВКПЛ вважає, що реальні цифри можуть бути набагато вищими. У січні 2023 року було зареєстровано 697 жертв серед мирних жителів, а насильство тривало протягом 1200 км у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

За даними британської розвідки, у січні 2023 року спостерігалася висока інтенсивність та збільшення шкоди медичним та освітнім установам.

Міністерство оборони Великобританії вважає, що ці інциденти та висока кількість жертв серед мирного населення значною мірою пов'язані з безрозбірливим використанням росією артилерії та інших систем вогню на широких площах.

"Жертв, що продовжуються, серед цивільного населення, ймовірно, значною мірою пов'язані з відсутністю дискримінації з боку росії у використанні артилерії та інших систем зонального озброєння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна та росія присутні на островах у дельті Дніпра. Втім, тут відбувалися сутички та розвідувальні операції. За даними британської розвідки, російські сили майже напевно використовували невеликі човни, щоб зберегти присутність на ключових островах. Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

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