На передовій в Україні загинули грузинські добровольці

Грузинські доброльці, загиблі на Авдіївському напрямку. Фото: Facebook/Чорний Орел

Під час боїв на Авдіївському напрямку у Донецькій області загинули двоє грузинських добровольців, які воювали на боці України. Вони служили у складі добровольчого підрозділу "Чорний орел".

Про це у вівторок, 7 травня, повідомили на фейсбук-сторінці "Чорний Орел".

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Загиблих бійців звали Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе. "Чорний орел" висловив співчуття сім'ям полеглих захисників України.

"Внаслідок бойових дій у напрямку Авдіївки загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе та Бесо Ломідзе", — йдеться у дописі на Facebook.

Скриншот з Facebook/Чорний Орел

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадяни Грузії сформували декілька добровольчих підрозділів, які допомагають ЗСУ протистояти російським окупантам.

Раніше бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які підтримують Україну, заявили, що зовсім скоро диктатору Путіну доведеться відкривати другий фронт — у Калінінграді, Курській області та Придністров'ї.

Також ми повідомляли, що колишній піхотинець США, а нині доброволець у ЗСУ, приїхав до Вашингтона вимагати допомоги Україні.