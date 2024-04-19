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У РДК заінтригували заявою про відкриття другого фронту на території РФ

19 квітня 2024 06:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Бійці РДК готують нові атаки в Росії
Російські добровольці РДК. Фото ілюстративне: wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які підтримують Україну, готують "сюрпризи" для Кремля. І запевняють, що зовсім скоро диктатору Путіну доведеться відкривати другий фронт — у Калінінграді, Курській області та Придністров'ї. 

Про це добровольці повідомили у четвер, 18 квітня, в інтерв'ю ютуб-каналу Ukrainian Witness.

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У російську Бєлгородську область РДК заходив тричі. Нещодавній похід відбувся у березні 2024 року. Тоді добровольці мали із собою більше техніки й атакувати одразу за кількома напрямками. 

"Цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, залишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко", — заявив боєць з позивним "Могила".

Також у РДК зробили невеликий анонс: невдовзі на Путіна та російську армію чекають нові "сюрпризи".

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що бази російського добровольчого корпусу розташовані в Україні  не є секретом. Наша держава співпрацює та допомагає добровольцям. А начальник ГУР Кирило Буданов Буданов спрогнозував, коли закінчаться рейди добровольців у РФ. 

війна
російські війська
Бєлгородська область
добровольці
РДК

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