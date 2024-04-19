Бійці РДК готують нові атаки в Росії

Російські добровольці РДК. Фото ілюстративне: wikipedia.org

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які підтримують Україну, готують "сюрпризи" для Кремля. І запевняють, що зовсім скоро диктатору Путіну доведеться відкривати другий фронт — у Калінінграді, Курській області та Придністров'ї.

Про це добровольці повідомили у четвер, 18 квітня, в інтерв'ю ютуб-каналу Ukrainian Witness.

Читайте також:

РДК: є накопичений досвід та озброєння

У російську Бєлгородську область РДК заходив тричі. Нещодавній похід відбувся у березні 2024 року. Тоді добровольці мали із собою більше техніки й атакувати одразу за кількома напрямками.

"Цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, залишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко", — заявив боєць з позивним "Могила".

Також у РДК зробили невеликий анонс: невдовзі на Путіна та російську армію чекають нові "сюрпризи".

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда заявив, що бази російського добровольчого корпусу розташовані в Україні не є секретом. Наша держава співпрацює та допомагає добровольцям. А начальник ГУР Кирило Буданов Буданов спрогнозував, коли закінчаться рейди добровольців у РФ.