Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На передовой в Украине погибли грузинские добровольцы arrow

На передовой в Украине погибли грузинские добровольцы

7 мая 2024 23:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На передовой в Украине погибли грузинские добровольцы
Грузинские доброльцы, погибшие на Авдеевском направлении. Фото: Facebook/Черный Орел
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время боев на Авдеевском направлении в Донецкой области погибли двое грузинских добровольцев, воевавших на стороне Украины. Они служили в составе добровольческого подразделения "Черный орел".

Об этом во вторник, 7 мая, сообщили на фейсбук-странице "Черный Орел".

Читайте также:

Сражались за Украину до последней капли крови

Погибших бойцов звали Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. "Черный орел" выразил соболезнования семьям павших защитников Украины.

"В результате боевых действий в направлении Авдеевки погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе", — говорится в сообщении на Facebook.

В Украине погибли грузинские добровольцы
Скриншот с Facebook/Черный Орел

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину граждане Грузии сформировали несколько добровольческих подразделений, помогающих ВСУ противостоять российским оккупантам.

Ранее поддерживающие Украину бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) заявили, что совсем скоро диктатору Путину придется открывать второй фронт — в Калининграде, Курской области и Приднестровье.

Также мы сообщали, что бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ приехал в Вашингтон требовать помощь Украине.

война
Грузия
Донецкая область
Авдеевка
добровольцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом