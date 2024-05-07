На передовой в Украине погибли грузинские добровольцы
Во время боев на Авдеевском направлении в Донецкой области погибли двое грузинских добровольцев, воевавших на стороне Украины. Они служили в составе добровольческого подразделения "Черный орел".
Об этом во вторник, 7 мая, сообщили на фейсбук-странице "Черный Орел".
Сражались за Украину до последней капли крови
Погибших бойцов звали Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. "Черный орел" выразил соболезнования семьям павших защитников Украины.
"В результате боевых действий в направлении Авдеевки погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе", — говорится в сообщении на Facebook.
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину граждане Грузии сформировали несколько добровольческих подразделений, помогающих ВСУ противостоять российским оккупантам.
Ранее поддерживающие Украину бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) заявили, что совсем скоро диктатору Путину придется открывать второй фронт — в Калининграде, Курской области и Приднестровье.
Также мы сообщали, что бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ приехал в Вашингтон требовать помощь Украине.
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