На переговорах з РФ, українська делегація не була впевнена, що повернеться додому, — Резніков

Міністр оборони Олексій Рєзніков. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про свою участь у переговорах у Мінську з російською делегацією на початку конфлікту на сході України. Він зазначив, що це було найскладніше рішення, яке йому доводилося приймати, і що вперше він відчув глибоку ненависть до росіян.

Про це Резніков повідомив в інтерв'ю іспанській газеті Larazon.

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Проте Резніков погодився взяти участь у переговорах, оскільки метою було створення гуманітарних коридорів, які б врятувати безліч життів.

Резніков розповів, що під час переговорів у Білорусі та Туреччині, де було чотири зустрічі, делегація України почувалася небезпечно і навіть сумнівалася в тому, що повернеться додому живою. Він також підкреслив, що тиснути на руку ворогові було жахливо, але як професійний перемовник він знав, що емоції не приносять користі в таких ситуаціях.

Попри всі труднощі, переговори з Росією призвели до створення гуманітарних коридорів, завдяки яким було врятовано багато життів. Резніков підкреслив, що це було найважливішим досягненням у ході переговорів, і що українська делегація зробила все можливе, щоб досягти цієї мети.

З розповіді Резнікова видно, що переговори на початку війни були дуже складними та непередбачуваними. Однак завдяки професіоналізму та наполегливості української делегації було досягнуто важливих результатів, які врятували безліч життів.

Нагадаємо, що під час зустрічі в Мадриді (Іспанія) 12 квітня міністр оборони України Олексій Рєзніков та міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес спростували чутки про те, що війська НАТО воюють в Україні проти Росії. Такі звинувачення виникли внаслідок витоку секретних документів Пентагону.

Крім того, Резнікова запитали про витік секретних документів Пентагону. Міністр оборони України сказав, що в ньому багато даних, які не відповідають дійсності та вже неактуальні. Бенефіціаром цієї операції є Росія чи її союзники, чи симпатики.