Резников и министр обороны Испании опровергли заявления о том, что войска НАТО воюют в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников (третий справа) и министр обороны Испании Маргарита Роблес (четвертая слева) принимают участие во встрече в Мадриде 12 апреля. Фото: JJ Guillen/AFP/Getty Images

Во время встречи в Мадриде (Испания) 12 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Испании Маргарита Роблес опровергли слухи о том, что войска НАТО воюют в Украине против России. Такие обвинения возникли в результате утечки секретных документов Пентагона.

Об этом пишет CNN.

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"Это абсолютно неправда, что в Украине есть войска НАТО", — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции в Мадриде с Алексеем Резниковым.

В свою очередь, украинский министр обороны также высказался по этому поводу.

"Неправда, что в Украине есть персонал НАТО", — заявил Резников.

Кроме того, Резникова спросили об утечке секретных документов Пентагона. Министр обороны Украины сказал, что в нем много данных, которые не соответствуют действительности и уже неактуальны. Бенефициаром этой операции является Россия или ее союзники, или симпатики.

Он также добавил, что уверен, что Украина и Союзники США будут работать над тем, чтобы "нейтрализовать эту утечку и избежать этого в будущем".

Напомним, недавно в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Истинность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Кроме того, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.