Министр обороні Алексей Резников. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о своем участии в переговорах в Минске с российской делегацией в начале конфликта на востоке Украины. Он отметил, что это было самое сложное решение, которое ему приходилось принимать, и что впервые он ощутил глубокую ненависть к россиянам.

Об этом Резников сообщил в интервью испанской газете Larazon.

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Тем не менее Резников согласился принять участие в переговорах, так как целью было создание гуманитарных коридоров, которые могли бы спасти множество жизней.

Резников рассказал, что во время переговоров в Беларуси и Турции, где было четыре встречи, делегация Украины чувствовала себя не безопасно и даже сомневалась в том, что вернется домой живой. Он также подчеркнул, что пожимать руку врагу было ужасно, но как профессиональный переговорщик он знал, что эмоции не приносят пользы в таких ситуациях.

Несмотря на все трудности, переговоры с Россией привели к созданию гуманитарных коридоров, благодаря которым было спасено множество жизней. Резников подчеркнул, что это было самым важным достижением в ходе переговоров, и что украинская делегация сделала все возможное, чтобы достичь этой цели.

Из рассказа Резникова видно, что переговоры в начале войны были очень сложными и непредсказуемыми. Однако благодаря профессионализму и настойчивости украинской делегации были достигнуты важные результаты, которые спасли множество жизней.

Напомним, что во время встречи в Мадриде (Испания) 12 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Испании Маргарита Роблес опровергли слухи о том, что войска НАТО воюют в Украине против России. Такие обвинения возникли в результате утечки секретных документов Пентагона.

Кроме того, Резникова спросили об утечке секретных документов Пентагона. Министр обороны Украины сказал, что в нем много данных, которые не соответствуют действительности и уже неактуальны. Бенефициаром этой операции является Россия или ее союзники, или симпатики.