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На підтримку України створили "корабельну коаліцію": які країни увійшли

14 березня 2023 19:32
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Олексій Резніков розповів про створення корабельної коаліції для України
Міністр оборони України Олексій Резніков
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Міноборони анонсували створення "корабельної коаліції" на підтримку України. До неї вже увійшли три країни — Велика Британія, Нідерланди та Бельгія.

Про це на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Деталі

За словами Олексія Резнікова, у світі є тренд на створення коаліцій довкола України. Однією з таких ініціатив є корабельна.

"Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про надання мінних тральщиків можемо говорити по суті, що створюється корабельна коаліція", — сказав він.

За інформацією міністра, Велика Британія вже передала два мінні тральщики, на яких офіційно перебувають українські екіпажі та піднято прапор ВМС ЗСУ.

"Вже щонайменше три країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна буде розвивати свій флот. Плюс ми будуємо український флот в Туреччині. Тепер можемо сміливо говорити, що утворена корабельна коаліція", — наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що до коаліції за створення Спецтрибуналу для росії приєдналися ще дві країни. Наразі 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності країну-терориста.

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