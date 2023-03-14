До коаліції за створення Спецтрибуналу для росії приєдналися ще дві країни, — Кулеба
Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спецтрибуналу для рф. Наразі 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності країну-терориста.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
-
У Силах оборони розповіли про невдачі окупантів на Донецькому напрямку
-
Укроборонпром разом із однією з країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди
-
Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця
-
Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям
-
Власники "ПСЖ" ведуть переговори щодо придбання ще одного футбольного клубу
-
Стало відомо, коли одеські школярі можуть піти на весняні канікули
-
У Грузії прокремлівські радикали зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту
-
На Вінниччині засуджено пару, яка причетна до вбивства півторамісячної дитини
-
Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією
-
Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації
Деталі
"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво росії. Путін і його соратники постануть перед судом", — наголосив Кулеба.
Він не повідомив, які саме країни приєдналися до коаліції.
Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.
Також ми писали, що Україна разом зі Спільною слідчою групою та Євроюстом підписала угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру розслідування агресії рф. Очікується, що він має запрацювати вже цього літа.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що трибунал для росії — це надзвичайно важливо. Всі працюють щоденно, щоб він швидше запрацював.