До коаліції за створення Спецтрибуналу для росії приєдналися ще дві країни, — Кулеба

Дмитро Кулеба

Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спецтрибуналу для рф. Наразі 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності країну-терориста.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне і військове керівництво росії. Путін і його соратники постануть перед судом", — наголосив Кулеба.

Він не повідомив, які саме країни приєдналися до коаліції.

Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.

Також ми писали, що Україна разом зі Спільною слідчою групою та Євроюстом підписала угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру розслідування агресії рф. Очікується, що він має запрацювати вже цього літа.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що трибунал для росії — це надзвичайно важливо. Всі працюють щоденно, щоб він швидше запрацював.