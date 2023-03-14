Алексей Резников рассказал о создании корабельной коалиции для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников

В Минобороны анонсировали создание "корабельной коалиции" в поддержку Украины. В нее уже вошли три страны — Великобритания, Нидерланды и Бельгия.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников.

Подробности

По словам Алексея Резникова, в мире есть тренд по созданию коалиций вокруг Украины. Одной из таких инициатив является корабельная.

"Благодаря сегодняшнему объявлению Нидерландов о предоставлении минных тральщиков, можем говорить по существу, что создается корабельная коалиция", — сказал он.

По информации министра, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.

"Уже по меньшей мере три страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что к коалиции за создание Спецтрибунала для россии присоединились еще две страны. В настоящее время 32 государства работают вместе, чтобы привлечь к ответственности страну-террориста.