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На підтримку ЗСУ задонатили близько 122 млн грн: Притула розповів деталі

29 липня 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На підтримку ЗСУ задонатили близько 122 млн грн: Притула розповів деталі
Український телеведучий і волонтер Сергій Притула. Фото: УП / Дмитро Ларін
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про деталі останнього збору для Збройних сил України. Так, кошти продовжували надходити й після завершення збору. Таким чином вдалося зібрати  близько 122 мільйони грн.

Про це Притула повідомив у Telegram.

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Що відомо про останній збір Сергія Притули

За словами Сергія Притули, попри те, що оголосили про завершення збору 25 липня, кошти надходили до ранку. Так, вдалося зібрати 121 778 207,53 грн. Найбільший донат був розміром у 45 000 USDT, найменший — 1 копійка. Середній розмір надходжень — 678,34 грн.

Також Притула запевняє, що "всі донати важливі, незалежно від розміру". 

Зазначається, що власник найбільшого донату отримає особистий шолом Кирила Буданова з підписом. Приз вирушить до Лондона та "буде переданий пану поціновувачу творчості Примаченко".

"Два квитки (таких в світі всього 5) на парад Перемоги у Криму з підписами керівника ГУР отримують Карина Козачук з Чернівецької області та пан Oleksandr Rubik. Два сети поштових марок ГУР з підписами Буданова отримують пані Світлана Притулюк та пан Олександр Словінський з Києва. А сувенірний брелок "Shot Down in UA", зроблений зі збитого російського Су-34, відправиться пану Володимиру Загребельному з Тернополя", — розповів телеведучий про розіграш інших призів.

Також Сергій Притула залишив посилання, за яким можна закинути донат. Воно тут: https://prytulafoundation.org/donation

Нагадаємо, що волонтер Сергій Притула продав на благодійному аукціоні "мапу Буданова" з розділеною Росією. За неї він вторгував 14 мільйонів гривень. 

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