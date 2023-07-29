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В поддержку ВСУ задонатили около 122 млн грн: Притула рассказал детали

29 июля 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В поддержку ВСУ задонатили около 122 млн грн: Притула рассказал детали
Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула. Фото: УП / Дмитрий Ларин
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о деталях последнего сбора для Вооруженных сил Украины. Так, средства продолжали поступать и после завершения сбора. Таким образом удалось собрать около 122 миллионов гривен.

Об этом Притула сообщил в Telegram.

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Что известно о последнем сборе Сергея Притулы

По словам Сергея Притулы, несмотря на то, что объявили о завершении сбора 25 июля, средства поступали до утра. Так, удалось собрать 121 778 207,53 грн. Самый большой донат был размером в 45 000 USDT, наименьший — 1 копейка. Средний размер поступлений — 678,34 грн.

Также Притула уверяет, что "все донаты важны, независимо от размера".

Отмечается, что владелец крупнейшего доната получит личный шлем Кирилла Буданова с подписью. Приз отправится в Лондон и "будет передан господину ценителю творчества Примаченко".

"Два билета (таких в мире всего 5) на парад Победы в Крыму с подписями руководителя ГУР получают Карина Козачук из Черновицкой области и господин Oleksandr Rubik. Два сета почтовых марок ГУР с подписями Буданова получают Светлана Притулюк и господин Александр Словинский из Киева. А сувенирный брелок "Shot Down in UA", сделанный из сбитого российского Су-34, отправится господину Владимиру Загребельному из Тернополя", — рассказал телеведущий о розыгрыше других призов.

Также Сергей Притула оставил ссылку, по которой можно забросить донат. Она здесь: https://prytulafoundation.org/donation

Напомним, что волонтер Сергей Притула продал на благотворительном аукционе карту Буданова с разделенной Россией. За нее он выторговал 14 миллионов гривен.

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