На півдні окупанти не справляються з кількістю поранених військових

Поранені окупанти. Фото: Міноборони РФ

На окупованих територіях півдня України окупанти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я у військових цілях. Росіяни не справляються з величезною кількість поранених.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти не справляються з кількістю поранених

Як відомо, ворог використовує заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях півдня України для надання медичної допомоги пораненим військовим окупантам.

"Поранені росіяни переважно знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять до медичної установи на ТОТ АР Крим, або на територію РФ", — йдеться у повідомленні.

Через таку колосальну кількість поранених в цих лікарнях майже не звертають уваги та не надаються послуги для цивільного населення. Окупанти дозволяють обслуговувати мешканців лише в обмеженій кількості, аби використовувати їх як прикриття.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила розмову, де окупант готовий отримати поранення чи травму, аби потрапити додому.