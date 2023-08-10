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На юге оккупанты не справляются с количеством раненых военных

10 августа 2023 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На юге оккупанты не справляются с количеством раненых военных
Раненые оккупанты. Фото: Минобороны РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На оккупированных территориях юга Украины оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения в военных целях. Россияне не справляются с огромным количеством раненых.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Оккупанты не справляются с количеством раненых

Как известно, враг использует здравоохранительные учреждения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным оккупантам.

"Раненые россияне преимущественно находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинское учреждение на ТОТ АР Крым, или на территорию РФ", — говорится в сообщении.

Из-за такого колоссального количества раненых в этих больницах почти не обращают внимания и не предоставляются услуги гражданского населения. Оккупанты позволяют обслуживать жильцов только в ограниченном количестве, чтобы использовать их в качестве прикрытия.

Напомним, украинская разведка перехватила разговор, где оккупант готов получить ранения или травму, чтобы попасть домой.

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